Legge Bilancio: Cgil, Fp, Flc, niente risorse per contratti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle prime bozze della legge di Bilancio ciò che emerge con chiarezza è l'assenza dello stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2022 - 2024 e la previsione di una ancora non quantificata indennità di vacanza contrattuale. Riconoscere adeguamenti salariali ai dipendenti della sanità, dell'istruzione e degli enti locali, e dello stato è un tema che il Governo decide di non assumere". Lo affermano, in una nota, la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti e i segretari generali di Fp Cgil e Flc Cgil Serena Sorrentino e Francesco Sinopoli. Per i tre dirigenti sindacali "questa scelta punta evidentemente da una parte a indebolire la funzione del contratto nazionale, dall'altra a penalizzare le lavoratrici ed i lavoratori del pubblico impiego che assisteranno all'erosione degli incrementi appena ottenuti con gli ultimi rinnovi contrattuali, avvenuti già quando i contratti erano scaduti. Si prosegue - sottolineano Scacchetti, Sorrentino, Sinopoli - nella pratica di procrastinare la tempistica dei rinnovi contrattuali negando nei fatti il diritto al contratto, diritto che il personale dovrebbe avere per tutelare e rafforzare il proprio potere d'acquisto, ma anche per rispondere alle esigenze che emergono in questi mesi in virtù dell'attuazione del Pnrr e dei cambiamenti sociali ed economici con cui si confrontano i lavoratori e le lavoratrici della sanità, delle funzioni centrali, degli enti locali, del sistema di istruzione, dell'università e della ricerca. Invece di puntare sulla valorizzazione del personale, sull'innovazione dell'organizzazione del lavoro, sul miglioramento della qualità dei servizi, si preferisce rimuovere del tutto il problema". (segue) (Com)