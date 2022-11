Legge Bilancio: Cgil, Fp, Flc, niente risorse per contratti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le dichiarazioni del ministro Zangrillo, nonché gli impegni del ministro Valditara, quello che emerge con nettezza è che questa manovra prevede alcune indennità specifiche per poche categorie di personale dei servizi pubblici, personale che però è complessivamente rimosso dall'agenda delle priorità del governo Meloni. Questa non è una scelta condivisibile né giusta, non rinunceremo al Ccnl, siamo pronti alla mobilitazione", concludono Scacchetti, Sorrentino, Sinopoli. (Com)