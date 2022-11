Lombardia: da Regione 150 mila euro alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle Forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia ha destinato 150.000 euro alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle Forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia, per il 2023. Somme che dovranno essere utilizzate, per promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa e la cultura della sicurezza. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa. Regione Lombardia pubblicherà dei bandi specifici per la realizzazione di progetti. Nella delibera sono indicati i criteri dell'avviso che dovranno essere approvati dalla Commissione competente del Consiglio regionale. "Le iniziative realizzate negli anni dalle associazioni combattentistiche, d'arma e delle Forze dell'ordine - dichiara l'assessore La Russa - hanno avuto una grande valenza sociale. Numerosi sono stati gli incontri sui territori con i cittadini per promuovere la cultura della sicurezza. Iniziative che devono necessariamente essere replicate. Per questo continuiamo a sostenere concretamente le varie associazioni". (Com)