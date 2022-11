Maroni: Fedriga, la Lega che sognava è questa, lungimiranza di crescere partito e scegliere Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con lui sono diventato responsabile del dipartimento del Lavoro, mi ha ricandidato e mi ha dato l'opportunità di ritornare. È un pezzo della Lega che se ne va, non soltanto una persona, per questo la vicinanza di tutta la Lega è la testimonianza di quanto abbia fatto per questa forza politica e per il Paese". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, davanti alla storica sede varesina della Lega in Piazza del Podestà, dopo le esequie di Roberto Maroni. La lega che sognava Maroni "è questa Lega. Una Lega in cui si discute, con le sezioni presente sul territorio. È quella che ha sempre voluto. È stato anche un segretario che ha accompagnato il passaggio di Salvini, non è scontato per un leader. Di solito si dice 'o io o nessuno', invece lui ha avuto anche questa grande lungimiranza di far crescere la Lega e di voler lui stesso Salvini segretario - ha poi concluso Fedriga - anche in questo ha dimostrato una grandezza non scontata"(Rem)