Violenza donne: a Milano parte Mobile Angel, dispositivo da polso per un intervento tempestivo dei Carabinieri (2)

- L’Arma dei Carabinieri riserva, da tempo, una particolare attenzione al fenomeno della violenza sulle donne impegnando consistenti risorse organizzative per sostenere il rilevante impegno operativo sul territorio. In quest’ottica l’Arma, si è dotata della “Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere”, composta da ufficiali di polizia giudiziaria - inseriti nelle articolazioni investigative – che sostengono i reparti sul territorio sino ai minori livelli nello sviluppo delle indagini. I referenti della Rete in forza al Nucleo Investigativo del comando Provinciale di Milano supportano il personale in servizio alle 10 Compagnie e alle 81 Tenenze e Stazioni Carabinieri capillarmente diffuse su tutto il territorio provinciale. Il progetto Mobile Angel è realizzato in collaborazione con Soroptimist: un’associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione. In Italia, Soroptimist è impegnata con il progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, nata nel 2015 da un accordo con l’Arma dei Carabinieri con lo scopo di incoraggiare le persone che hanno subìto episodi di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell’Ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia. Attraverso questo progetto viene ricreato un luogo protetto e accogliente dove poter raccontare quanto accaduto, determinando un rapporto meno traumatico con gli investigatori. L’iniziativa ha consentito di allestire ambienti dedicati in oltre 150 Caserme dell’Arma su tutto il territorio nazionale. (segue) (Com)