India: social network Koo potrebbe trarre vantaggio dai cambiamenti di Twitter (2)

- Koo ha un’interfaccia simile a quella di Twitter, così come lo è il simbolo, un uccellino giallo. Dalla sua nascita ha fornito un canale di comunicazione nelle numerose lingue indiane, rispondendo a un’esigenza già avvertita e acuita dalla pandemia di coronavirus. La crescita di Koo è stata poi favorita, l’anno scorso, dalle controversie tra il governo indiano e Twitter. Koo si è adeguata prontamente al nuovo regolamento in materia di media digitali entrato in vigore il 25 febbraio 2021 che ha tra gli elementi salienti gli obblighi di istituire meccanismi di riparazione e risoluzione in risposta ai reclami degli utenti o delle vittime nonché di identificare il primo autore di informazioni di interesse giudiziario e rimuovere le informazioni illegali su ordine delle autorità. (Inn)