Speciale energia: Ningbo-Zhoushan, esportare NEV con trasporto container mare-ferrovia

- Il porto di Ningbo-Zhoushan nella provincia dello Zhejiang nella Cina orientale è diventato un nuovo passaggio per le esportazioni di veicoli a nuova energia (NEV) tramite un servizio di trasporto container intermodale mare-ferrovia. Il porto ha assistito all'arrivo delle ultime 93 auto della spedizione di 402 NEV di produzione nazionale su un treno merci container proveniente dalla vicina provincia di Jiangsu. Questi veicoli saranno trasferiti su una nave portacontainer diretta in Europa.Data la capacità insufficiente del servizio roll-on roll-off nel mercato dei trasporti marittimi globali e il continuo aumento delle esportazioni automobilistiche interne della Cina, la nuova modalità di trasporto renderà più facile per i NEV cinesi andare all'estero, ha affermato Xu Bin, responsabile del servizio di trasporto marittimo-ferroviario presso la Ningbo Zhoushan Port Company Limited.Le esportazioni cinesi di NEV sono quasi raddoppiate anno su anno nei primi dieci mesi del 2022 a 499.000 unità, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers. (Xin)