Speciale energia: Capone, necessaria riforma strutturale per contrastare aumenti prezzo gas

18 ottobre 2021

- "La crescita senza freno dei costi energetici e delle materie prime sta colpendo duramente famiglie e imprese e richiede interventi senza precedenti. E' in gioco la credibilità delle istituzioni europee e la coesione sociale. La proposta della Commissione europea che fissa il prezzo massimo del prezzo del gas a 275 euro a megawattora rischia di essere insufficiente se non accompagnata da una riforma strutturale". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in occasione del Consiglio Affari energia che si svolge a Bruxelles. "Pertanto, appare condivisibile la posizione del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha annunciato la non adesione di 15 Paesi fra cui Italia, Francia e Spagna, alla proposta della commissione - ha aggiunto -. E' necessario discutere di misure adeguate in grado sterilizzare gli aumenti e tutelare l'industria europea e l'occupazione salvaguardando, al contempo, la sicurezza nazionale". (Rin)