Speciale energia: Agroalimentare, Aspi e Coldiretti insieme per sostenibilità trasporti e comunità energetiche

- Firmato il primo accordo di collaborazione in ambito logistico per il comparto agroalimentare tra Autostrade per l'Italia e la Confederazione nazionale Coldiretti. L'intesa - si legge in una nota - è stata siglata nell'ambito del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione tra Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. L'accordo nasce dalla volontà comune di sviluppare iniziative tese al rafforzamento dell'infrastruttura logistica strumentale e funzionale alla filiera agroalimentare, promuovendo modelli di efficientamento del trasporto merci, in ottica di sostenibilità. L'intesa prevede lo sviluppo di programmi per l'incremento di produzione e di utilizzo dell'energia rinnovabile, sfruttando terreni adiacenti alle infrastrutture autostradali, sviluppando impianti agro-fotovoltaici in grado di coesistere con le attività agricole e realizzando impianti in prossimità di aziende associate Coldiretti, con risparmio degli oneri di trasporto e di sistema. L'accordo prevede anche lo studio di soluzioni integrate per le filiere agro alimentari finalizzate alla produzione di biometano e green fuels, anche insieme ad altri partners, così come la definizione di programmi per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili con società agricole adiacenti alle infrastrutture autostradali per la produzione di energia rinnovabili. (Com)