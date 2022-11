© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non voterà “così com’è” il documento presentato dalla Commissione europea sul tetto al prezzo del gas resta una base. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Consiglio Energia in corso a Bruxelles. Secondo il ministro, il documento resta “una base” ma servirà un lavoro degli Stati membri per raggiungere un accordo. (Beb)