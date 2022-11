Speciale energia: Pichetto Fratin, un accordo entro dicembre è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo sui prezzi del gas entro il 13 dicembre “è possibile”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Consiglio Energia in corso a Bruxelles. “Dal clima che c’era (al Consiglio) posso dire di sì, perché c’è la volontà da parte di tutti i Paesi di raggiungere un accordo. Naturalmente servono dei criteri”, ha detto Fratin, precisando che i criteri devono essere frutto di mediazione, e non devono essere necessariamente “dei numeri”. Servono “dei meccanismi”, ha precisato il ministro, per cui se un prezzo oscilla eccessivamente “automaticamente interviene il blocco del tetto”. (Beb)