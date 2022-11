Speciale energia: Ue, ministra spagnola Calvino, proposta Commissione su tetto gas non all'altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea di fissare un tetto di 275 euro per megawattora (MWh) al prezzo di acquisto del gas "non è all'altezza" di quanto necessario al momento per garantire la stabilità e la riduzione dei prezzi dell'energia. Lo ha detto la vicepresidente e ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, in una conferenza stampa a Madrid insieme alla commissaria europea per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness, ricordando che da un anno la Spagna spinge affinché l'Europa agisca con unità e determinazione in questo settore "per non cedere al ricatto energetico di Putin". "Siamo stati un partner costruttivo, sostenendo le proposte elaborate a livello europeo e, semmai, chiedendo un'azione più rapida e ambiziosa", ha aggiunto Calvino. Per quanto riguarda la crescita economica, la ministra ha definito "un'ottima notizia" il fatto che questa settimana il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Commissione europea abbiano convalidato il piano di bilancio inviato dal governo spagnolo. "Ritengono che le nostre previsioni fiscali, sia in termini di deficit che di debito, siano in linea con le loro raccomandazioni", ha concluso. (Spm)