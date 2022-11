Speciale energia: Legge Bilancio, De Poli, accolte nostre richieste su risorse a Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ certamente un primo segnale nella giusta direzione. I fondi a destinati ai Comuni contro il caro energia, annunciati all’Anci, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono una risposta concreta e tangibile alle nostre richieste di sostegno ai Comuni. In manovra verranno, infatti, previsti 530 milioni per gli enti locali e altri 420 milioni per il trasporto pubblico locale: sono misure che vanno incontro alle esigenze di bilancio degli Amministratori locali nei territori. Si tratta di un primo intervento positivo per risolvere un problema che, certamente, ha proporzioni e numeri importanti". Lo dice in una nota il senatore dell'Udc, Antonio De Poli, che aggiunge: "E’ una battaglia che abbiamo a cuore: l’emergenza energetica, infatti, si sta abbattendo in maniera pesante sui Comuni e, come ribadito più volte, senza un intervento, purtroppo, i sindaci sarebbero stati costretti a tagliare i servizi nei confronti dei cittadini. Le cifre annunciate dal premier, dunque, rappresentano una boccata d’ossigeno per le Amministrazioni locali". (Com)