Energia: britannica Sse vende il 25 per cento della sua rete di trasmissione a fondo canadese

- La Sse, società energetica multinazionale con sede in Scozia e componente dell'indice Ftse 100, ha definito un accordo da quasi 1,5 miliardi di sterline (circa 1,9 miliardi di euro) per vendere un quarto delle quote societarie della sua attività nella rete di trasmissione di energia al Ssen Transmission all'Ontario Teachers' Pension Plan Board, fondo di investimento responsabile dell'amministrazione delle pensioni a benefici definiti per gli insegnanti delle scuole della provincia canadese dell'Ontario. Sse ha detto agli azionisti che l'accordo "aiuterà a sbloccare una crescita significativa" nel settore. Come riporta il quotidiano britannico "Financial Times", la società ha messo in vendita l'attività lo scorso novembre, ma il processo ha richiesto più di un anno. Il ricavato sarà utilizzato per pagare il passaggio alle energie rinnovabili, come ad esempio investimenti negli impianti eolici. La società ha inoltre confermato che è stata istituita una nuova linea di credito da 750 milioni di sterline (circa 870 milioni di euro) per soddisfare le esigenze di finanziamento a lungo termine dell'azienda. (Rel)