Violenza donne: Renzi, pensiero a ragazze iraniane afghane e curde di cui nessuno parla

- Oggi il primo pensiero va alle ragazze iraniane che lottano per la libertà, alle ragazze afghane costrette ad abbandonare le scuole, alle ragazze curde che hanno salvato l’occidente e di cui oggi non parla nessuno. Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua E-news, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne. "A loro dovremmo pensare tutti i santi giorni, non solo il 25 novembre", aggiunge Renzi. (Rin)