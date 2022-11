Caucaso: Armenia, pronti a incontro Pashinyan-Aliyev alla presenza di Michel e Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia è pronta a tenere un incontro tra il primo ministro Nikol Pashinyan e il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev con la partecipazione del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente del Consiglio europeo Charles Michele. Lo ha detto l'addetto stampa del ministero degli Esteri armeno Vahan Hunanyan all'agenzia statale "Armenpress". "Vorremmo ricordare che il precedente incontro di Praga, dove si è raggiunto un accordo per continuare gli incontri, si è svolto in formato quadripartito, ed è logico che il formato dell'incontro e la composizione dei partecipanti debbano essere lo stesso", ha detto Hunanyan. Secondo il portavoce, tutte le dichiarazioni della parte azerbagiana secondo cui la parte armena sta cercando di impedire lo svolgimento dell'incontro e il processo di pace non hanno nulla a che fare con la realtà. "L'Armenia è pronta per tenere l'incontro del 7 dicembre in conformità con l'accordo e il formato raggiunto a Praga", ha detto Hunanyan, aggiungendo che l'Azerbaigian non ha ancora risposto alle proposte dell'Armenia su un trattato di pace.(Rum)