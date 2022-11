Giochi: al via la Milano Games Week con premio Oscar Sarah Arduini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Side Academy sarà presente per la prima volta con un proprio stand alla Milano Games Week, che parte oggi. Si tratta di uno degli eventi più attesi dedicato al gaming e agli esports e si svolgerà fino al 27 novembre negli spazi di Fiera Milano Rho. La partecipazione della prestigiosa Accademia di computer grafica con sedi a Verona e Peschiera del Garda - si legge in una nota - rappresenta un'assoluta novità per la kermesse milanese, che ogni anno attira migliaia di visitatori. Il programma di Side Academy per la tre giorni è intenso tra incontri, interventi e workshop. Allo stand dell'Accademia, infatti, sarà possibile non solo conoscere i docenti e gli studenti, ma si potranno anche osservare mentre lavorano. Ci saranno gli studenti impegnati a sviluppare i loro progetti, tra cui quello sull'ultimo videogioco Juliet Untold, con le tecnologie all'avanguardia messe a disposizione dalla scuola grazie alle partnership con Asus ed Eizo, azienda che produce monitor. Sempre al loro stand il sabato si collegherà Avi Loeb, docente di astrofisica alla Harvard University, esperto di extraterrestri e oggetti extraterrestri. Se ci si allontana dallo stand e si arriva all'Hollywood Stage, uno dei palchi della Fiera - continua la nota - sarà possibile ascoltare gli interventi della premio Oscar Sarah Arduini nonché docente di Side Academy (vincitrice della preziosa statuetta nel 2017 per gli effetti speciali del film il "Libro della Giungla") e dell'ex studente della scuola Riccardo Meneghello, che ha lavorato su progetti del calibro di Call of Duty e il film della Marvel Captain Marvel. Per sabato mattina è prevista la partecipazione di Riccardo Meneghello, mentre per domenica mattina quella di Sarah Arduini. (Com)