Marocco-Arabia Saudita: firmato memorandum d’intesa in ambito turistico (2)

- “L’intesa mostra una visione comune tra i nostri due Paesi fratelli e segna una svolta nella cooperazione nel settore del turismo. Darà vita a più iniziative congiunte, alla condivisione di esperienze e buone pratiche e consentirà ai due Paesi di promuovere i propri settori turistici e ottimizzare così il proprio potenziale in questo settore", ha affermato la ministra marocchina. Da parte sua, Al Khateeb ha spiegato che "l'Arabia Saudita e il Marocco condividono un impegno comune per la conservazione dei ricchi patrimoni culturali e naturali, tra cui il mare, le montagne e il deserto, mettendo al centro dei propri piani di sviluppo i giovani talenti". "La sostenibilità è al centro delle ambizioni turistiche di Riad e, lavorando con partner che la pensano allo stesso modo di Rabat, speriamo di rafforzare il settore non solo nella regione, ma anche a livello globale, per rendere il turismo più sostenibile e più inclusivo per persone e comunità”, ha dichiarato il ministro saudita. (Mar)