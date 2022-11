Fvg: assessore Salute, due milioni di euro per carta acquisti 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia integrerà, con proprie risorse, per circa due milioni di euro, gli importi accreditati sulle carte acquisti a favore dei beneficiari nella proroga che interesserà il 2023. Lo ha deliberato la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. "L'importante intervento a sostegno - ha spiegato Riccardi - è stato avviato nel 2009 ed è stato prorogato poi di anno in anno. Il provvedimento prevede che la Regione integri, con proprie risorse, gli importi accreditati sulle carte acquisti con 140 euro a bimestre, che vanno a sommarsi agli 80 euro a bimestre accreditati dallo Stato". Si stima che l’intervento di integrazione nel 2023 interesserà una platea di circa 2.600 beneficiari e comporterà una spesa di circa due milioni di euro. "Si tratta di una misura di sostegno quanto mai necessaria oggi, vista la condizione di difficoltà in cui versano molte famiglie a seguito del carovita", ha aggiunto Riccardi. Il programma carta acquisti prevede l'attribuzione di una tessera di pagamento elettronica utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e per il pagamento delle bollette della corrente elettrica e del gas a favore di persone ultra 65enni e di nuclei familiari con minori di tre anni. (Frt)