Caro bollette: Sace e A2A a supporto delle Pmi italiane (2)

- "L'intesa raggiunta con Sace integra il piano di misure concrete che A2A ha messo in campo per mitigare le conseguenze derivanti dalla crisi energetica – commenta Andrea Cavallini, presidente e amministratore delegato di A2A Energia –. Grazie ai nostri contratti a prezzo fisso, abbiamo protetto i clienti dall'aumento dei costi dell'energia, consentendo loro un risparmio di circa 520 milioni di euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato nei primi 9 mesi del 2022. Abbiamo inoltre promosso soluzioni per efficientare i consumi o favorire l'autoproduzione, garantendo l'accesso alle varie forme di incentivi statali e alla cessione del credito. Di fronte all'aumentare delle richieste di rateizzazione – otto volte superiori rispetto al periodo pre-pandemico – con questo accordo abbiamo voluto dare un ulteriore sostegno a tutte le PMI gravate dalla situazione contingente". "L'accordo con A2A conferma tutto l'impegno che noi del Gruppo Sace stiamo mettendo in campo ogni giorno al fianco delle aziende del settore per supportare le imprese italiane a fronteggiare il caro energia, assicurando continuità alle loro attività con risposte concrete alle reali esigenze in un contesto particolarmente complesso", dichiara Valerio Perinelli, direttore generale di Sace BT. "Anche attraverso lo strumento Cauzione Energia Pmi, già avviato con successo, Sace BT sta dimostrando la capacità di offrire alle piccole e medie realtà un'offerta di soluzioni a 360° accessibili e digitalizzate". (Com)