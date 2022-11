Editoria: Ali-Confcommercio, bene cambio data fiera "Più libri, più liberi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ali Roma-Confcommercio (Associazione Librai) esprime soddisfazione per il cambio della data della Fiera “Più Libri, più Liberi”, una richiesta portata avanti da anni dall’Associazione. "Per il raggiungimento di questo importante risultato, è stata decisiva la mobilitazione che Ali e tutti i librai hanno fatto a partire dal dicembre 2021, disertando la fiera e manifestando le proprie ragioni alla stampa, alle istituzioni e ai lettori. È stata altresì fondamentale la capacità di Confcommercio Roma di ascoltare e amplificare il grido di allarme dei suoi associati". "I librai romani per affrontare e superare questo difficile momento - spiega la presidente di Ali Roma-Confcommercio Ilaria Milana - hanno bisogno di fatti concreti, di sentire il sostegno tangibile di tutta la città e delle istituzioni che la rappresentano. Ringrazio tutti gli enti che ci hanno sostenuto e i lettori che ci hanno capiti. Ringrazio inoltre l’Associazione Editori che ha saputo, in fine, far suo il nostro grido di allarme e mi auguro un futuro di costruttiva collaborazione per il bene della filiera editoriale e dello sviluppo culturale del nostro Paese”. "Saluto con favore la decisione di Aie – prosegue Paolo Ambrosini, presidente nazionale Ali - con la quale si riconosce la bontà delle richieste avanzate da tempo da Ali che si è fatta interprete del disagio della categoria. Un risultato che matura dopo una contrapposizione anche dolorosa e che confido possa essere superata già a partire dall’edizione corrente convinto che solo l’alleanza tra librai ed editori può aiutare il paese a superare la sfida della lettura. Invito pertanto Aie e i piccoli editori e le istituzioni tutte ad avviare sin da subito un tavolo di confronto per delle misure concrete a sostegno della lettura, come ad esempio la detrazione fiscale, e del ruolo delle librerie le uniche che offrono un presidio e uno spazio di visibilità al libro tutto l’anno", conclude.(Com)