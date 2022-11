Germania: il Bundestag approva il reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Bundestag ha approvato la legge che introduce in Germania il reddito di cittadinanza, come modificata dal Comitato di conciliazione tra il parlamento federale e il Bundesrat. I voti a favore sono stati 557, i contrari 98 e le astensioni due. L’obiettivo è far sì che il provvedimento entri in vigore nei tempi previsti, ossia dal primo gennaio 2023. Nella giornata del 23 novembre scorso, il Comitato di conciliazione tra Bundestag e Bundesrat ha approvato il compromesso sull'introduzione del reddito di cittadinanza raggiunto dai partiti di maggioranza con Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principali forze di opposizione. L'accordo recepisce le critiche dei popolari, tra l'altro inasprendo i requisiti per ricevere il sussidio. Inoltre, le violazioni dell'obbligo di collaborazione dei disoccupati nella ricerca di un lavoro possono essere sanzionate a priori con la riduzione delle prestazioni. Il reddito di cittadinanza sostituirà l'Hartz IV, il programma di politiche sociali e del lavoro vigente in Germania dal 2005. Tra l'altro, viene disposto l'aumento del sussidio di disoccupazione da 449 a 502 euro al mese. La convocazione del Comitato di conciliazione tra Bundestag e Bundestag si è resa necessaria perché, dopo l'approvazione al parlamento federale, il reddito di cittadinanza era stato bocciato alla camera dei Laender dagli Stati tedeschi governati da Cdu e Csu. (Geb)