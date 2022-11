Violenza donne: Bernini, lavoriamo insieme per profondo cambiamento culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata dedicata al ricordo di tutte le donne vittime di violenza, il mio pensiero va soprattutto a chi in questo 25 novembre ha ancora paura di parlare, di denunciare, di farsi aiutare. Il nostro impegno è per voi, perché il coraggio di dire basta trovi nelle istituzioni la massima tutela e garanzia di protezione. Ma il mio pensiero va anche a tutti gli uomini, affinché possano essere per i loro figli e per i nostri ragazzi modelli positivi, costruttivi di rispetto. I cambiamenti culturali si raggiungono insieme, sono un percorso che chiama tutti alla stessa responsabilità". Lo dichiara il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. (Rin)