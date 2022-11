Aerospazio: Ranzo (Avio) a “Nova”, per l’Italia ruolo sempre più di primo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo lancio commerciale di Vega C rappresenta “una grande prospettiva” per Avio e dà “una grande fiducia” nelle sue capacità e competenze e conferma che l’Italia ha un ruolo sempre più di primo piano nel settore dell’aerospazio. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l'amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, che si trova in queste ore nello spazioporto europeo della Guyana francese per seguire il lancio. È “molto importante perché di fatto Vega C” è stato qualificato proprio quest'anno e “già a quattro mesi dal suo volo inaugurale comincia con un cliente di altissimo livello che è Airbus”, ha spiegato Ranzo. L'amministratore delegato di Avio ha parlato anche della recente Conferenza ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (Esa) che si è tenuta a Parigi, a margine della quale l'Italia, la Francia e la Germania hanno firmato una dichiarazione comune sui lanciatori. “L'accordo che è stato stretto non è altro che un atto implementativo delle decisioni già prese nell'agosto del 2021, non c'è nessun carattere particolarmente strategico”, ha detto Ranzo. (segue) (Frp)