Aerospazio: Ranzo (Avio) a “Nova”, per l’Italia ruolo sempre più di primo piano (3)

- “L'Italia ha messo quasi ì3 miliardi rispetto ai 2,2 miliardi dell'ultima ministeriale, quindi è un 30 per cento in più. È un segnale strategico molto importante, non dimentichiamo che siamo in tempo di guerra (in Ucraina) e di crisi economica”, ha detto l'Ad di Avio. “Un governo che fa una scelta di questo tipo – ha continuato Ranzo – vuol dire che ha deciso di puntare su certi settori. Quindi questo corrisponde ad una scelta strategica che ritiene questo settore di grande prospettiva”. Secondo l’amministratore delegato si tratta di uno sviluppo “estremamente positivo perché altri Paesi non hanno avuto una simile crescita di contribuzione”. “Vuol dire che noi abbiamo fatto un balzo in avanti, abbiamo fatto delle scelte che io penso siano quelle giuste, che sono basate anche su quello che siamo riusciti a fare”, ha poi affermato Ranzo. (segue) (Frp)