Aerospazio: Ranzo (Avio) a “Nova”, per l’Italia ruolo sempre più di primo piano (4)

- In merito ai ritardi per il lanciatore Ariane 6, sviluppato da ArianeGroup (jointventure fra il consorzio europeo Airbus e il gruppo francese Safran), Ranzo ha spiegato che questa situazione “ritarda un po' l'attività di produzione di alcuni motori anche se solo parzialmente” perché Avio “li produce e li mette a magazzino in qualche modo”. “Si tratta di un rallentamento che non è gradevole, però d'altra parte il programma è impegnativo quindi è comprensibile che le battute finali siano molto intense”, ha concluso l'amministratore delegato di Avio. (Frp)