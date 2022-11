Trasporti: Bozzi (CC), dopo occupazione ieri aspettiamo che navette da Atac diventino realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la doverosa occupazione del Consiglio municipale di ieri da parte delle opposizioni, qualcosa siamo riusciti ad ottenere. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo della "Lista Calenda" in Municipio X. "Abbiamo preteso risposte concrete e smosso la maggioranza che ha sollecitato il Campidoglio, e almeno sul problema delle navette sostitutive, incredibilmente assenti e non programmate nei casi di guasto della Roma-Lido, abbiamo ottenuto la risposta dell'assessore capitolino alla Mobilità Patanè che si è impegnato a far mettere a disposizione da Atac ulteriori bus all'occorrenza. Ora però aspettiamo che la sinergia tra Atac e Cotral venga formalizzata e diventi realtà, con un accordo o un protocollo d'intesa che sia. Ci fa piacere, inoltre, che alla fine anche il Presidente Falconi e gran parte della maggioranza abbiano firmato il nostro esposto al Prefetto di Roma a tutela dei pendolari, perché questa è una battaglia che non dovrebbe avete colori politici, ma un'unica voce forte e chiara dalla parte della nostra cittadinanza, visto che siamo tutti vittime di un enorme problema che non è più solo di mobilità, ma che è diventato sociale e di ordine pubblico, come hanno dimostrato i fatti dell'altro giorno. Continueremo a lottare e a far sentire la voce dei pendolari e dei cittadini del Municipio X verso Campidoglio e Regione Lazio in tutti i modi che potremo", conclude.(Com)