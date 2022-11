Ex Ilva: Cavo (NM), importante il cambio di passo chiesto dal governo, investimenti solo con garanzie di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aver stimolato il governo con questa interrogazione come Noi Moderati, il cui primo firmatario è l'on. Alessandro Colucci, a fornire una risposta chiara e definitiva sul futuro dell'ex Ilva è stato importante: adesso siamo certi che per ricevere i fondi del decreto Aiuti bis Acciaierie Italia dovrà garantire produzione, lavoro e ripristinare la situazione occupazionale dell'indotto. Questo è importante tanto per i lavoratori di Taranto, quanto per quelli di Genova e degli altri stabilimenti ex Ilva e di tutto l'indotto, incluso il caso Sanac come ho avuto modo di precisare in aula". Lo dice durante la presentazione delle interpellanze urgenti in aula l'on. Ilaria Cavo, deputata del territorio genovese di Noi Moderati, vicepresidente nella X commissione Attività produttive, commercio e turismo. "Il tema di fondo è quello del futuro della siderurgia italiana – prosegue Cavo - La domanda specifica riguardava le aziende dell'indotto, le 145 aziende lasciate fuori dai cancelli improvvisamente da Acciaierie Italia a Taranto, con 2500 lavoratori a rischio occupazione. La risposta è stata soddisfacente perché e' stato ribadito in aula che la siderurgia è un asset strategico per il nostro Paese, che la CIGS proseguirà anche per il 2023, che è stata riattivata a Taranto una parte delle attività. Ma è fondamentale che il governo abbia detto che per attivare il miliardo previsto dal decreto Aiuti bis chiederà un cambio di passo ad Acciaierie Italia, con la riattivazione dei contratti e dell'attività per le aziende dell'indotto. Sono ore cruciali, seguiremo con attenzione e spirito costruttivo l'evolversi del confronto tra partner pubblico e privato". "Finalmente con questo governo c'è un segno di chiarezza sull'ex Ilva che fino a oggi non avevamo visto – aggiunge Alessandro Colucci, deputato per il territorio pugliese di Noi Moderati - Una decisione chiara che è quella che quando ci sono risorse pubbliche si impegna chi ne è beneficiario verso determinati obiettivi. Ora siamo certi che i soldi investiti, quel miliardo nel dl Aiuti, ma anche la partecipazione dello Stato del 38% in ex Ilva, sono risorse vincolate all'occupazione, alla tutela ambientale e soprattutto a mantenere in piedi tutto l'indotto economico locale. Come Noi Moderati monitoreremo attentamente che tutto questo avvenga". (Rin)