India: Corte suprema, governo si esprima su matrimoni tra persone dello stesso sesso (2)

- Chandrachud, in carica dal 9 novembre, ha fatto parte del collegio, guidato dall’allora giudice capo Dipak Misra, che nel 2018 pronunciò la storica sentenza che depenalizzò l’omosessualità. Chandrachud, inoltre, è tra i giudici che in una recente sentenza riguardante il congedo di maternità di una lavoratrice hanno osservato che “le relazioni familiari possono assumere la forma di unioni domestiche, non coniugali o queer”, che “un nucleo familiare può essere monoparentale per una serie di ragioni”, che “i tutori (che tradizionalmente ricoprono i ruoli di ‘madre’ e ‘padre’) dei figli possono cambiare” e che “queste manifestazioni di amore e di famiglie possono non essere tipiche ma sono reali quanto quelle tradizionali” e “sono ugualmente meritevoli non solo di tutela di legge ma anche dei benefici disponibili in base alla legislazione sul welfare sociale”. (segue) (Inn)