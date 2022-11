India: Corte suprema, governo si esprima su matrimoni tra persone dello stesso sesso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la storica sentenza il 6 settembre 2018 la Corte suprema dell’India si è pronunciata sull’incostituzionalità della Sezione 377 del Codice penale mettendo fine al reato di omosessualità e archiviando una norma risalente al 1860, all’impero britannico, che considerava reati i “rapporti carnali contro natura” punendoli con la reclusione. La sentenza giunse dopo un lungo iter legale: la prima istanza contro la Sezione 377, infatti, era stata presentata all’Alta corte di Nuova Delhi dall’organizzazione non governativa Abva nel 1994. Ne seguirono diverse altre prima che la stessa corte, nel 2009, si pronunciasse contro quella norma, argomentando che violava la Costituzione relativamente agli articoli 14 (diritto all’uguaglianza), 15 (non discriminazione in base al sesso e al genere) e 21 (diritto alla vita). (segue) (Inn)