India: Corte suprema, governo si esprima su matrimoni tra persone dello stesso sesso (4)

- Nel 2013, però, la Corte suprema confermò la natura di reato delle relazioni omosessuali, depenalizzate quattro anni prima dall’Alta corte: accogliendo i ricorsi di alcuni gruppi religiosi, stabilì che non c’era “vizio di incostituzionalità” perché nella Sezione 377 si regolava la condotta sessuale in generale, senza alcun riferimento all’orientamento né discriminazione di categorie. Nel 2018 la Corte suprema, in seguito a un’altra sentenza sul riconoscimento del diritto alla privacy come diritto fondamentale, riconsiderò la decisione del 2013 e iniziò il riesame della Sezione 377. Il giudice capo Misra precisò che la sentenza avrebbe riguardato unicamente la legittimità costituzionale e non le questioni collegate, come l’eredità per i partner dello stesso sesso o il matrimonio. (segue) (Inn)