Ucraina: Kuleba riceve omologo Cleverly, grato per sostegno di Londra in tempi difficili

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha accolto oggi a Kiev l'omologo britannico, James Cleverly, definendolo un "vero amico" dell'Ucraina. "Sono grato per la sua coraggiosa visita e per il fermo sostegno del Regno Unito durante questi tempi difficili. Il nostro obiettivo comune è la vittoria dell'Ucraina che ripristinerà la sicurezza e la stabilità in Europa e oltre", scrive il capo della diplomazia di Kiev su Twitter. (Kiu)