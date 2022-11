Sardegna: Coldiretti, mercati Campagna Amica colorati di rosso per Giornata contro violenza donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono colorati di rosso i mercati di Campagna Amica sardi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 nella giornata del 25 novembre. I produttori dei mercati contadini gialli oggi e domani (sabato) indosseranno qualcosa di colore rosso (un indumento, una fascia) simbolo della giornata a rappresentare le vittime di violenza e di femminicidio, per sottolineare l’adesione di Campagna Amica alla importante iniziativa. Lo hanno fatto oggi nei mercati di Selargius, Sant’Antioco, Abbasanta e Li Punti. La stessa cosa faranno domani nei mercati di Pitz’e Serra a Quartu Sant’elena, al coperto di via degli artigiani a Oristano, al coperto dell’Exmè a Nuoro cosi come all’Emiciclo e al coperto di Luna e sole a Sassari. Un piccolo ma importante gesto da parte della Comunità di Campagna Amica sempre attenta e sensibile a ripugnare ogni forma di violenza. (segue) (Rsc)