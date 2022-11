Energia: portavoce Ue, nessuna nuova proposta sul tetto al prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non presenterà una nuova proposta sul tetto al prezzo del gas. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. Mamer ha specificato che la proposta della Commissione è stata presentata al Consiglio Ue e che "non abbiamo dato indicazioni sul fatto che siamo in procinto di presentare una nuova proposta. Il processo legislativo seguirà la normale procedura". (Beb)