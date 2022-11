Libano: commissario generale Unrwa, nel Paese soffrono libanesi e profughi palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I libanesi, compresi i profughi palestinesi, "soffrono e pagano il prezzo per qualcosa che non è opera loro". Lo ha affermato il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), Philippe Lazzarini, durante una visita in Libano, secondo quanto riferisce il portale “ReliefWeb” legato all’Onu. “Durante la mia visita ho incontrato rifugiati palestinesi che sono sopraffatti dalla povertà, dalla disperazione e dalla mancanza di prospettive. La situazione umanitaria dei profughi palestinesi in Libano è estremamente allarmante. Le persone muoiono lentamente perché molti non possono permettersi le medicine o condividere il costo delle cure, soprattutto per le malattie croniche e il cancro. I livelli di povertà e disoccupazione sono senza precedenti a causa di una delle peggiori crisi economiche della storia recente. La diffusione del colera è l'ultimo tragico strato in cima a gravi difficoltà e impotenza", ha aggiunto Lazzarini. (segue) (Lib)