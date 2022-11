Libano: commissario generale Unrwa, nel Paese soffrono libanesi e profughi palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre camminavo per strade buie a causa di lunghe interruzioni di corrente, mi chiedevo se il Libano fosse a un punto di non ritorno", ha dichiarato Lazzarini. Il commissario generale ha aggiunto: "Il mese scorso ho lanciato un appello a nome dei rifugiati palestinesi evidenziando il livello di disperazione in cui vivono. Ho chiesto al mondo di 'ascoltare le loro voci' e agire per aiutare l'Unrwa ad aiutare i rifugiati palestinesi con il minimo indispensabile, per vivere dignitosamente", ha aggiunto. Rispondendo all'appello dell'Unrwa per un'assistenza urgente, il governo tedesco "ha generosamente contribuito con 6 milioni di dollari per i profughi palestinesi in Libano", ha detto Lazzarini. "Attraverso questo sostegno, l'Unrwa potrà svolgere un una serie di distribuzioni di assistenza in denaro ai più vulnerabili. Questa assistenza in denaro include anche i rifugiati palestinesi dalla Siria che dipendono dagli aiuti mensili dell'Unrwa per sopravvivere”, ha aggiunto Lazzarini. (Lib)