Tunisia: ministro Esteri, chiesta maggiore flessibilità alla Francia per concessione visti

- È necessario che la Francia sia più “flessibile” nelle procedure per la concessione di visti ai tunisini. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman Jerandi, durante un incontro con l'omologa Catherine Colonna, a margine del 18esimo vertice della Francofonia tenutosi il 19 e 20 novembre sull'isola di Djerba. Lo riferisce oggi il ministero tunisino in un comunicato, affermando che Jerandi ha espresso "la soddisfazione delle autorità tunisine per la decisione francese di revocare le restrizioni imposte alla concessione dei visti” e ha invitato Parigi ad adottare “un approccio globale per far fronte all'immigrazione, che non sia basato solo sulla dimensione della sicurezza, ma anche sul concetto di sviluppo solidale". Il capo della diplomazia tunisina ha inoltre sottolineato "l'importanza di rafforzare gli aspetti della cooperazione franco-tunisina in tutti i settori e di esplorare orizzonti più ampi, al fine di dare nuovo slancio alle relazioni bilaterali e far fronte alle diverse sfide internazionali che richiedono maggiore solidarietà e coordinamento". (segue) (Tut)