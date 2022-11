Tunisia: ministro Esteri, chiesta maggiore flessibilità alla Francia per concessione visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jerandi ha anche ribadito la necessità di convocare il Consiglio superiore tunisino-francese per la cooperazione, definendolo “uno dei più importanti meccanismi di cooperazione bilaterale tra i due Paesi". Secondo quanto riferito dal ministero, Jerandi e Colonna hanno discusso di questioni regionali e internazionali di interesse comune. A tal proposito, il ministro tunisino ha sottolineato "la necessità di lavorare per trovare soluzioni adeguate a molte crisi, inclusa la crisi libica”. Sulla Libia, per Jerandi bisogna incoraggiare una soluzione che riporti stabilità nel Paese, evitando un peggioramento della situazione regionale, soprattutto alla luce delle ripercussioni della crisi russo-ucraina, delle fragilità dell’area e del crescente fenomeno della migrazione irregolare. (Tut)