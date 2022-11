Sardegna: domani a Oristano iniziativa di Confartigianato dedicata alle donne imprenditrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento della parte pratica, invece, sarà di Michela Floris, docente del Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari, e di Valeria Arca, Happines Trainer & Coachsultant). “Vogliamo favorire la discussione e il dibattito sulle tematiche quotidiane che le imprenditrici e collaboratrici devono affrontare per svolgere al meglio la propria attività – commenta la Presidente Lai – per questo verranno “accompagnate” da due coordinatrici che le inviteranno a identificare i problemi e, attraverso la condivisione e il confronto reciproco, a trovare una o più soluzioni agli stessi”. “Così facendo – continua Maria Amelia Lai - da un lato le partecipanti acquisiranno una maggiore consapevolezza delle difficoltà, e, dall’altro lato, potranno apprendere la capacità di analizzare obiettivamente e lucidamente il problema, come risultato dell’interazione reciproca”. (Rsc)