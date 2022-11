Roma: investe ragazza e scappa a folle velocità, rintracciato e arrestato 25enne a Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore della mattina i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare– emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un 25enne, di Ciampino, con precedenti specifici, ritenuto responsabile dell’investimento di una 19enne a Ciampino, senza averle prestato soccorso. La donna, ancora ricoverata in ospedale per le gravi lesioni riportate, intorno all’una e mezza del 12 novembre scorso, uscendo al termine del proprio turno di lavoro da un locale di Ciampino, dopo aver salutato i colleghi, nell’attraversare la strada, è stata investita da una Smart a forte velocità che, dopo aver preso in pieno la ragazza, è scappato a folle velocità in direzione via dei Laghi, omettendo di prestarle soccorso. A seguito del violento impatto, la giovane è stata soccorsa dai passanti e trasportata d’urgenza, in prognosi riservata, in ospedale. (segue) (Rer)