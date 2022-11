Roma: investe ragazza e scappa a folle velocità, rintracciato e arrestato 25enne a Ciampino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le indagini condotte dai carabinieri della Tenenza di Ciampino, intervenuti immediatamente sul posto, dopo aver acquisito testimonianze e numerosi filmati di sistemi di videosorveglianza privati e cittadini, forniti dalla Polizia Locale, sono risaliti al modello dell’autovettura, ricostruendo il percorso seguito dopo l’investimento, rinvenendo l’autovettura parcheggiata sotto casa del giovane, con parti della carrozzeria danneggiati (rottura del passaruota, del paraurti anteriore e parabrezza frantumato) in corrispondenza di punti pienamente compatibili con l’investimento nonché con parti di carrozzeria repertati sul luogo dell’impatto. Fondamentale nelle indagini l’analisi di due filmati. Tra le numerose Smart di colore nero transitate per le vie di Ciampino i militari hanno rilevato su di una la presenza dello specchietto destro e, dopo l’orario dell’impatto, la sua assenza, così risalendo alla targa della probabile autovettura coinvolta. Al giovane era stata di recente restituita la patente di guida, sospesa per due anni dal novembre 2019, quando i carabinieri, a seguito di un sinistro stradale in Grottaferrata (Roma) dove lo stesso era alla guida, avevano riscontrato un tasso alcolemico di 0,80 gr/l. Il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato del reato di lesioni stradali gravi, fuga del conducente ed omissione di soccorso. (Rer)