Azerbaigian-Iran: presidente Aliyev, faremo di tutto per proteggere nostri connazionali

- L’Azerbaigian farà tutto il possibile per proteggere i suoi cittadini che vivono in Iran. Lo ha dichiarato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev alla conferenza internazionale "Lungo il corridoio centrale: geopolitica, sicurezza ed economia" in corso all’università Ada di Baku. "Ho lavorato con tre ex presidenti dell'Iran: Khatami, Ahmadinejad e Rohani. Per così tanti anni non si è mai verificata una situazione simile a quella odierna. Mai prima d'ora l'Iran aveva condotto esercitazioni militari due volte nell'arco di diversi mesi ai nostri confini. Mai sono state fatte tante dichiarazioni piene di odio e minacce contro l'Azerbaigian”, ha detto il capo dello Stato di Baku. “Abbiamo sempre risposto e continueremo a rispondere a qualsiasi passo anti-azerbaigiano, siano esse dichiarazioni o azioni. Pertanto, siamo stati costretti ad iniziare esercitazioni militari al confine con l'Iran per dimostrare che non abbiamo paura di loro. Faremo del nostro meglio per proteggere il nostro stile di vita, il vettore secolare dello sviluppo dell'Azerbaigian e degli azerbaigiani, compresi quelli che vivono in Iran. Fanno parte della nostra nazione", ha detto Aliyev. (Rum)