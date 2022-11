Cina: Stoltenberg, valutare nostre dipendenze da regimi autoritari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro dei ministri degli Esteri della Nato di Bucarest, il prossimo 29 e 30 novembre si svolgerà un confronto sul rafforzamento della nostra resilienza e sulle sfide poste dalla Cina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. "La Cina non è un avversario, ma sta intensificando la modernizzazione militare e la sua presenza, dall'Artico ai Balcani occidentali, dallo spazio al cyberspazio, cercando di controllare le infrastrutture critiche degli alleati Nato", ha detto. "La guerra in Ucraina ha dimostrato la nostra pericolosa dipendenza dal gas russo. Dobbiamo quindi valutare le nostre dipendenze da altri regimi autoritari, non ultima la Cina", ha aggiunto. "Dobbiamo gestire i rischi, ridurre le nostre vulnerabilità e aumentare la nostra resilienza", ha concluso Stoltenberg (Beb)