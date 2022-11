Serbia-Italia: ambasciatore Gori incontra ministro Interno, focus su migranti e lotta criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi il ministro dell'Interno serbo, Bratislav Gasic. Secondo la nota dell'ambasciata italiana, al centro del colloquio il tema migratorio, la lotta alla criminalità organizzata e il rafforzamento della cooperazione di polizia tra l'Italia e la Serbia. "Intendiamo rafforzare la collaborazione bilaterale su dossier di comune interesse a partire da quello migratorio per il quale, come ha sottolineato il Ministro Tajani in occasione della sua recente visita in Serbia, Roma e Belgrado sono fianco a fianco nella lotta ai trafficanti di esseri umani", ha dichiarato Gori. (Seb)