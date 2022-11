Colombia: presidente Petro in visita in Messico, oggi incontro con Lopez Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, terrà oggi un incontro con l’omologo Andres Manuel Lopez Obrador, nel quadro della sua prima vista ufficiale in Messico. Il capo dello stato colombiano è accompagnato dal ministro degli Affari esteri, Alvaro Leyva, il capo di gabinetto Laura Sarabia e il ministro del Commercio, German Umana. L'incontro si svolge nonostante l'annullamento del vertice dell'Alleanza del Pacifico, blocco commerciale di cui fanno parte Messico, Cile, Perù e Colombia, a causa della mancata presenza del presidente peruviano Pedro Castillo, cui il Congresso non ha consentito di lasciare il Paese. Nonostante la sospensione del vertice, tuttavia, sono rimaste in piedi le riunioni bilaterali che erano state prefissate al margine dell'evento, inclusa quella con il presidente del Cile Gabriel Boric e il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso. (Mec)