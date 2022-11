Ucraina: Francia invierà un centinaio di generatori a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia invierà un centinaio di generatori in Ucraina. Lo ha reso noto il ministero degli Affari esteri di Parigi, citato dal quotidiano "Le Parisien". L'iniziativa si inserisce all'interno di un'operazione che prevede 500 generatori donati a Kiev da diversi Paesi europei. Il ministero degli Esteri francese ha ricordato che Parigi aveva già inviato 85 gruppi elettrogeni in Ucraina e in Moldova. Il centinaio di generatori che saranno inviati nei prossimi giorni avranno una potenza compresa tra i 50 e i 100 chilowattora e passeranno per la Romania prima di arrivare a destinazione. (Frp)