Armenia-Azerbaigian: Cremlino, Russia continua a lavorare su normalizzazione relazioni

- La Russia continua costantemente a lavorare a una rapida normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Azerbaigian, compresa la preparazione di un trattato di pace. Lo ha detto il ​​​​portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov durante un briefing con la stampa. "La Russia non solo è pronta, la Russia afferma costantemente la continuazione del suo lavoro per aiutare i due Stati a risolvere la situazione (...) e a firmare un trattato di pace", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se la Russia è pronta a offrire la sua piattaforma per trattative. In precedenza, il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev ha dichiarato che l'incontro con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan a Bruxelles, previsto per il 7 dicembre, non avrà luogo a causa della precondizione posta da Erevan che ha chiesto la partecipazione del presidente francese, Emmanuel Macron, alla riunione. Peskov ha aggiunto che "nel prossimo futuro" non è previsto un incontro trilaterale fra i leader. (Rum)