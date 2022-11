Romania: vice cancelliere Austria sostiene adesione Bucarest a Schengen in opposizione a Nehammer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice cancelliere austriaco, Werner Kogler, ha dichiarato oggi di sostenere l'adesione di Romania e Bulgaria all'area Schengen, nonostante le precedenti dichiarazioni del cancelliere austriaco, Karl Nehammer, e del ministro dell'Interno, Gerhard Karner, che hanno lasciato intendere che l'Austria si oppone all'adesione. "L'Austria continua a sostenere ufficialmente la Croazia, così come la Romania e la Bulgaria, per entrare nell'area Schengen", ha detto Kogler, secondo il quotidiano austriaco "Kurier". I Verdi non appoggiano il veto dell'Austria contro l'adesione di Romania e Bulgaria a Schengen. Il vicecancelliere e leader dei Verdi Kogler lo ha sottolineato alla luce delle minacce di veto del ministro dell'Interno Karner e di Nehammer, entrambi membri del Partito popolare austriaco (Ovp). "Va però detto anche che se c'è una frontiera Schengen, ci devono essere controlli", ha ammesso Kogler. Le critiche aperte di Karner all'area Schengen vista l'alta pressione migratoria sull'Austria e la sua minaccia di veto contro l'adesione a Schengen di Romania, Bulgaria e Croazia hanno suscitato reazioni nei giorni scorsi. (segue) (Rob)