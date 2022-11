Trasporti: Colaceci (Cotral), pronti a confronto su Roma-Lido, in servizio ieri primo treno revisionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Cotral Amalia Colaceci, in una nota dichiara: "Sono disponibile ad incontri in ogni sede richiesta perché sarebbero occasione di raccontare, ancora una volta, l'imponente lavoro di riqualificazione della linea e del servizio della ferrovia Roma – Lido che pure tra mille difficoltà abbiamo avviato". "Non intendo nascondere i problemi di questo percorso, né gli errori - aggiunge - ma non posso esimermi dal precisare alcuni fatti incontestabili. Sono in corso dalla scorsa estate i lavori per ristrutturare completamente l'infrastruttura (binari, linea elettrica, sottostazioni), lavori di manutenzione straordinaria che fino ad oggi non erano mai stati realizzati e che non solo metteranno in sicurezza la linea ma ne garantiranno la piena efficienza. Sono interventi finanziati con 74 milioni di euro dalla Regione Lazio che termineranno nell'autunno del 2023. Sono in corso anche le gare d'appalto per gli interventi di restyling delle stazioni. Abbiamo in poco tempo riprogrammato l'organizzazione del lavoro in ottica di produttività. E da ieri è in servizio il primo treno completamente revisionato. Voglio precisare – aggiunge Colaceci – che non si tratta di un semplice revamping della livrea: questo convoglio è il primo ad aver effettuato la revisione generale anche delle componenti elettriche e meccaniche, ovvero tutti i lavori di manutenzione necessari a garantire la sicurezza del treno. Sono consapevole che la strada è ancora molto lunga – conclude Colaceci - e che i disagi non termineranno immediatamente. Posso però garantire l'impegno di Cotral a trovare quotidianamente soluzioni e a lavorare per il miglioramento del servizio", conclude la presidente di Cotral. (Com)