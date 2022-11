© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non servono solo parole ma anche fatti. Lo ha scritto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, su Twitter in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. "Il governo ha fatto un accordo con le associazioni alberghiere per far sì che le donne vittime possano usufruire di un alloggio. Mentre il Senato ha dato vita a una bicamerale per i femminicidi", ha scritto Fitto. (Rin)